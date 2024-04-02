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Духовный лидер Ирана заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству

Духовный лидер Ирана Хаменеи: Израиль пожалеет об ударе по консульству в Дамаске

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Supreme Leader/WANA/Reuters

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль пожалеет об ударе по иранскому консульству в Дамаске. Его слова приводит местное агентство IRNA.

«Злой режим будет наказан руками наших храбрецов. Мы заставим их (Израиль – прим. ред.) пожалеть об этом преступлении и подобных ему», — заявил Хаменеи.

До этого политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявлял, что удар израильских вооруженных сил по консульству Ирана в Дамаске призван вовлечь Иран в большую войну, которая будет выгодна США.

В свою очередь замглавы парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи счел удар Израиля нападением на территорию Ирана.

Ранее политолог назвал жестом отчаяния удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

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