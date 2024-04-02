Политолог назвал жестом отчаяния удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске

Израиль продемонстрировал не силу, а отчаяние, нанеся удар по консульству Ирана в Сирии. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов. Он напомнил, что еще в октябре 2022 года израильские власти заявляли, что решение вопроса с сектором Газа займет считаные недели. Однако прошло уже полгода, а цели до сих пор не достигнуты.

«С одной стороны, они (израильские власти — «Газета.Ru») понимают, что Иран — это государство, которое, как они говорят, ни на что не способно, его можно очень легко уничтожить. А с другой стороны, их слова не сходятся с их действиями. Результат совсем иной. Иран — это государство, которое создало очень эффективные группировки в регионе на Ближнем Востоке», — сказал Ибрагимов.

Эти группировки, по словам эксперта, действуют Израилю на нервы, поскольку он ничего с ними поделать не может.

Политолог допустил, что Тегеран в ответ на удар по консульству может атаковать то или иное израильское диппредставительство. Однако, по его мнению, это может привести к полномасштабной войне.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Атаку осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала произошедшее. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в этом здании находилось не консульство, а военный объект иранских сил «Кудс», замаскированный под диппредставительство. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

Ранее шиитские группировки заявили, что атаковали авиабазу в центре Израиля.