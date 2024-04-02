Эксперт рассказал, как Израиль стремится втянуть Иран в большую войну

Удар израильских вооруженных сил по консульству Ирана в Дамаске призван вовлечь Иран в большую войну, которая будет выгодна США. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов.

«То, что было сделано накануне, — это, конечно, проявление агрессии, для того чтобы Иран перешел к более активным боевым действиям», - подчеркнул эксперт, отметив, что в результате такого рода действий со стороны Израиля «ответ должен последовать незамедлительно».

По мнению Ибрагимова, перед Тегераном стоит непростая задача после действий Израиля. С одной стороны, Ирану нужно подчеркнуть, что «так разговаривать нельзя» с ним, а с другой, в Тегеране, заявил эксперт, осознают возможность втягивания Ирана в масштабный конфликт, который был бы кстати представителям Соединенных Штатов.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Авиаудар осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала это. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что это не консульство, а военное здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

2 апреля телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация президента США Джо Байдена напрямую сообщила Ирану, что Вашингтон не знал об ударе.

Ранее удар Израиля по консульству в Сирии назвали нападением на территорию Ирана.