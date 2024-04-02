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Удар Израиля по консульству в Сирии назвали нападением на территорию Ирана

В Иране считают удар по консульству в Дамаске нападением на территорию страны

Удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске является нападением на территорию Ирана. Об этом заявил РИА Новости замглавы парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи.

По его словам, этим ударом Израиль показал свой агрессивный характер, так как дипломатические представительства, посольства и консульства любой страны считаются частью территории самого государства, которому они принадлежат.

«То есть авиаудар Израиля считается нападением на территорию Исламской Республики Иран», — сказал Азизи.

Тегеран даст решительный и адекватный ответ, добавил он.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске. Авиаудар осудили Катар и Россия. Армия обороны Израиля официально не прокомментировала это. При этом представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что это не консульство, а военное здание иранских сил «Кудс», замаскированное под гражданское. Израильские чиновники подтвердили The New York Times, что нападение совершил Израиль.

2 апреля телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников сообщил, администрация президента США Джо Байдена напрямую сообщила Ирану, что Вашингтон не знал об ударе.

Ранее Иран обратился в ООН в связи с ударом по консульству в Сирии.

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