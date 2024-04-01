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Депутат Рады рассказала, при каких условиях СВО не началась бы

Безуглая: СВО не началась бы в случае победы Порошенко на выборах президента

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В случае победы на выборах президента Украины в 2019 году Петра Порошенко специальная военная операция России, вероятно, не началась бы. Такое мнение высказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Безуглая предположила, что при сохранении власти Порошенко (он был президентом в 2014–2019 годах. – Ред.) Украина развивала бы Минские соглашения и пришла бы к компромиссу по поводу особого статуса Донбасса.

Говоря о других политиках, она допустила, что в стране сохранилось бы влияние политика и лидера движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, ныне живущего в России.

По словам Безуглой, подобные гипотетические оценки развития событий являются личным делом каждого.

21 марта Порошенко обвинил украинские власти в недостаточной помощи ВСУ. По словам политика, парламентарии «оторвались от земли» и не включают в повестку дня действительно острые вопросы. После посещения территорий у линии фронта бывший украинский лидер отметил, что в эксплуатацию введено меньше десяти процентов фортификационных сооружений.

Ранее на Украине обвинили Порошенко в попытке срыва евроинтеграции.

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