Соединенные Штаты больше не могут поставлять Украине системы противовоздушной обороны (ПВО), в связи с чем необходимо инициировать мирное урегулирование конфликта. Такой точкой зрения поделился миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«У США нет систем ПВО для поставок Украине. Еще 61 миллиард долларов не изменит этого факта», — написал миллиардер.

В связи с этим он предложил инициировать мирное урегулирование конфликта между Москвой и Киевом, пока ситуация для Украины не обернулась окончательным коллапсом.

Он призвал Киев «просить мира, пока оставшаяся часть страны еще не уничтожена».

До этого Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут неуклонно отступать, если США не направят Киеву необходимую ему военную помощь. Он обратил внимание на нехватку боеприпасов. Если у ВСУ не будет их в достаточных объемах, то им останется только «сокращать линию фронта», отметил политик.

Ранее американский эксперт назвал «ужасной» ситуацию на Украине.