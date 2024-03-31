Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский эксперт назвал «ужасной» ситуацию на Украине

Американский аналитик Баррос заявил, что РФ доказала эффективность своей армии

close
100%
Rod Lamkey/Global Look Press

На Украине сложилась «ужасная» ситуация. Об этом заявил американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос изданию Fox News.

Эксперт обратил внимание, что обещания президента США Джо Байдена о продолжении поддержки Украины оказались блефом из-за нежелания конгресса одобрить выделение военной помощи.

По словам аналитика, число средств противовоздушной обороны (ПВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) упало до критического уровня, а Военно-воздушные силы (ВВС) страны деградировали.

«Русские продемонстрировали эффективность и смертоносность своей армии», — резюмировал Баррос.

До этого стало известно, что российские военные подбили еще один танк Abrams. Боевая машина была поражена военными группировки ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении при помощи беспилотника «Ланцет».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами