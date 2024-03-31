На Украине сложилась «ужасная» ситуация. Об этом заявил американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос изданию Fox News.

Эксперт обратил внимание, что обещания президента США Джо Байдена о продолжении поддержки Украины оказались блефом из-за нежелания конгресса одобрить выделение военной помощи.

По словам аналитика, число средств противовоздушной обороны (ПВО) у Вооруженных сил Украины (ВСУ) упало до критического уровня, а Военно-воздушные силы (ВВС) страны деградировали.

«Русские продемонстрировали эффективность и смертоносность своей армии», — резюмировал Баррос.

До этого стало известно, что российские военные подбили еще один танк Abrams. Боевая машина была поражена военными группировки ВС РФ «Центр» на Авдеевском направлении при помощи беспилотника «Ланцет».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.