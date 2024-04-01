Эрдоган высказался о допущенных ошибках руководства Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в течение ближайших 4-5 лет его партия и правительство исправят допущенные ошибки, выявленные на муниципальных выборах, где Партия справедливости и развития потеряла значительную поддержку избирателей. Об этом пишет ТАСС.

«Марафон выборов, начавшийся в прошлом году, завершился сегодня. У нас есть еще 4 года [срок полномочий Эрдогана]. В этот период мы сосредоточимся на решении насущных проблем нашей страны, особенно на восстановлении пострадавших от землетрясений районов и преодолении экономических трудностей. Мы обещаем нашему народу и всей Турции, что будем работать усердно, чтобы улучшить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 миллионов граждан», — заявил он во время выступления в Анкаре перед жителями.

Эрдоган также ранее заявил, что его партия не смогла на прошедших муниципальных выборах получить желаемые результаты.

Вечером 31 марта сообщалось, что действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших в Турции выборов в местные органы власти. После подсчета 17% протоколов с избирательных участков Имамоглу набирает 58,7% голосов граждан, Курум — 37,7%.

До этого Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы до конца защитить «волю народа».

Ранее супруги Эрдоган стали первыми обладателями турецких электрокаров TOGG.