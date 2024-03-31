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Украинцев предупредили об экзистенциальной угрозе со стороны ЕС

Telegraph: Украина этим летом столкнется с экзистенциальной угрозой от Евросоюза

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Pavlo Gonchar/Global Look Press/Keystone Press Agency

Украина летом 2024 года рискует встретиться с экзистенциальной угрозой со стороны Евросоюза, связанной с вопросами поставки вооружения Киеву. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

Согласно информации издания, ряд ультраправых партий Европарламента выступает против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) и проводит соответствующие агитации. Потенциальный успех крайне правых политических сил на июньских выборах в парламент ЕС ставит под угрозу поставки вооружений и гуманитарных нужд Киеву.

«Многие из них полагают, что Европа больше не должна поставлять оружие и оказывать помощь Украине», — отмечается в материале.

По мнению лидера партии «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Верховной рады Украины Киры Рудик, у украинцев есть причины чувствовать себя «очень-очень обеспокоенными».

В марте президент Украины Владимир Зеленский обвинил некоторых союзников Киева в том, что их недальновидность привела к нехватке у ВСУ дальнобойных средств.

Ранее сообщалось, что ЕС оплатит поставки вооружения Украине из Фонда мира.

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