Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что все большее число украинцев начинают испытывать страх перед солдатами. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам политика, еще совсем недавно граждане Украины относились к ВСУ с большим уважением и видели в них защитников страны, однако в настоящее время наблюдается обратная тенденция.

«ВСУшники все больше вызывают страх. Они становятся непредсказуемыми, непонятно, чего от них ждать», — пишет Азаров.

Он отметил, что многие вернувшиеся из зоны боевых действий военнослужащие страдают от ПТСР, алкоголизма, наркомании и игромании, поэтому мирные граждане относятся к солдатам с недоверием. В то же время в ВСУ растет злость к гражданским, продолжающим жить обычной жизнью.

Азаров предсказывает, что эта тенденция будет усугубляться с продолжением украинского конфликта.

До этого Азаров заявил, что текущий президент Украины Владимир Зеленский может в скором времени стать никем из-за отсутствия выборов.

Ранее Азаров высказался о вступлении Украины в ЕС.