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В Хорватии оценили попытки ЕС сделать из России врага Европы

Advance: ЕС пошел на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России своего врага

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Обозреватели хорватского издания Advance выразили мнение, что Европейский союз (ЕС) пошел на необдуманный шаг, пытаясь сделать из России врага Европы.

В статье отмечается, что Европа «попыталась любой ценой превратить Россию в угрозу своей жизни», а украинский конфликт «стал стратегической катастрофой для европейцев», поскольку были разрушены надежды на обретение настоящей стратегической автономии от США.

«Если раньше Европа была американским вассалом, то отныне ее статус снизится еще ниже», — пишут авторы Advance.

До этого военный эксперт Александр Степанов высказывал мнение, что Соединенные Штаты формируют в странах Северной Европы условия для создания «военного шенгена» с целью размещения в Арктике дополнительных контингентов войск.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью американскому телеканалу CNN заявлял, что ЕС поддерживает Украину потому, что это в его собственных интересах.

22 марта на саммите стран ЕС было принято заявление о продолжении санкционной политики в отношении России и ряда других стран.

Ранее Пентагон признал успехи России на Украине.

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