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Стало известно об одном штате США, который останется без помощи в случае войны

CNN: штат Гавайи не попадает под статью устава НАТО о коллективной защите

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Global Look Press

Американский штат Гавайи не подпадает под действие статьи устава НАТО о коллективной защите, в случае военной угрозы штату союзники не будут обязаны оказывать ему помощь. Об этом сообщает CNN.

«В силу особенностей географии и истории Гавайи технически не подпадают под действие пакта НАТО (5-й статьи устава Североатлантического альянса, принципом которой является «нападение на одного – нападение на всех». — Прим. ред.)», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что в случае нападения какой-либо иностранной державы на базу ВМС США Перл-Харбор на Гавайях, «члены Организации Североатлантического договора не были бы обязаны вставать на защиту».

Президент аналитического центра Тихоокеанского форума в Гонолулу Дэвид Санторо, слова которого приводит CNN, назвал сложившееся положение вещей «странным». Он пояснил, что «аргументом в пользу исключения Гавайев (из 5-й статьи альянса. – Прим. ред.) является то, что они не являются частью Северной Америки».

Исключение прописано в Вашингтонском договоре, документе, который учредило НАТО в 1949 году. При этом Гавайи стали штатом США только через десять лет, сообщает CNN.

До этого российский президент Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

Ранее Путин заявил, что Россия в ходе СВО защищает своих людей.

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