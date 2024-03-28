Путин заявил, что Россия в ходе СВО защищает своих людей

Россия в ходе спецоперации защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками, пишет ТАСС.

«Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил отличные действия российской боевой авиации в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

До этого Путин заявил, что сотрудники Росгвардии бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии.

27 марта военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение, что издание Forbes, опубликовавшее статью с критикой российских авиабомб ФАБ-3000, ведет информационную войну против России.

Ранее Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО.