Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что Россия в ходе СВО защищает своих людей

Путин: Россия защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях

close
100%
РИА «Новости»

Россия в ходе спецоперации защищает своих людей, проживающих на ее исторических территориях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, беседуя с военными летчиками, пишет ТАСС.

«Что мы сейчас делаем в ходе специальной военной операции? Мы защищаем наших людей, проживающих на наших исторических территориях», — сказал Путин.

Президент РФ также отметил отличные действия российской боевой авиации в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

До этого Путин заявил, что сотрудники Росгвардии бесстрашно выполняют свой долг в Донбассе и Новороссии.

27 марта военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение, что издание Forbes, опубликовавшее статью с критикой российских авиабомб ФАБ-3000, ведет информационную войну против России.

Ранее Путин поручил прокуратуре помогать обходить волокиту в поддержке участников СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами