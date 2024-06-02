ВСУ выпустили ракету по Макеевке. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Атака произошла в 8:30 мск, о последствиях и разрушениях не сообщается.

Также 2 июня ВСУ трижды обстреляли Кураховку, расположенную в Петровском районе Донецка. Суммарно по этому населенному пункту было выпущено семь снарядов калибра 155 мм. Еще два снаряда прилетело в Горловку.

До этого пенсионер получил ранения при атаке дрона ВСУ на поселок Красный Партизан в ДНР.

9 ноября 2023 года постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.