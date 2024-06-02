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Мужчина избил ребенка за то, что тот врезался в него на самокате

Челнинец ударил ребенка за то, что тот врезался в него на самокате

В Набережных Челнах мужчина ударил ребенка за то, что тот врезался в него на самокате. Об этом сообщает Telegram-канал »«Ищу тебя Челны».

«В 58-м комплексе Челнов мама с дочкой стали свидетелями вопиющей жестокости. Ребенок въехал в ногу мужика на своем мелком двухколесном, а тот начал орать на пацана и ударил так, что малыш слетел с самоката», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция уже заинтересовалось инцидентом.

2 июня сообщалось, что хирурги детской областной больницы Нижнего Новгорода три часа оперировали подростка, врезавшегося в опору моста на электросамокате.

30 мая в Саратове подросток на самокате сбил пятилетнего мальчика. После аварии дошкольника доставили в медицинское учреждение. Характер и степень тяжести травм ребенка не уточняются.

В конце февраля в Набережных Челнах мужчина избил 13-летнего мальчика за то, что тот играл возле его автомобиля.

Ранее самокатчик сбил коляску с четырехмесячным ребенком в Московской области.

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