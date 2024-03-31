Захарова ответила на заявление мэра Парижа о допуске российских спортсменов на Олимпиаду

Если мэр Парижа Анн Идальго будет и дальше говорить, что спортсменам из России и Белоруссии «не будут рады» во Франции на Олимпийских играх, она может навлечь на себя гнев французского бизнеса. Об этом в своем Telegram-канале заявила представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Французские товары не маркируются наклейкам «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», — написала она.

По мнению Захаровой, если Идальго продолжит делать такие заявления, то «представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами».

«У нас огромный выбор того, чем ряд французских товаров можно заменить», — добавила представитель российского МИДа.

До этого мэр Парижа Анн Идальго во время поездки в Киев заявила, что приезду российских и белорусских спортсменов во французской столице не обрадуются.

Ранее МОК обвинили в сектантстве.