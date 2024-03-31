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Кличко заявил, что Украина не уступит территории

Кличко: Украина не намерена отдавать России территории

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна. Своим мнением он поделился в беседе с Bild.

«Это неправильное отношение, вместо этого нам нужно больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», — подчеркнул он.

На фоне усугубляющихся проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кличко призвал западные страны передать украинской армии большее вооружения, в частности систем противовоздушной обороны. «Нам срочно нужно больше ПВО, больше зенитных ракет!» — сказал он.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить. По словам Макгрегора, ВСУ почти потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. Он также назвал смехотворными мысли о том, что страны Запада должны каким-то образом остановить продвижение российской армии.

Ранее в США заявили о позоре страны в украинском конфликте.

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