Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что Украина не намерена «отдавать» России территории, при этом «заморозка» конфликта, по его словам, также едва ли возможна. Своим мнением он поделился в беседе с Bild.

«Это неправильное отношение, вместо этого нам нужно больше поддержки. Мы не отдадим никаких территорий России. Это не может быть компромиссом», — подчеркнул он.

На фоне усугубляющихся проблем у Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кличко призвал западные страны передать украинской армии большее вооружения, в частности систем противовоздушной обороны. «Нам срочно нужно больше ПВО, больше зенитных ракет!» — сказал он.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить. По словам Макгрегора, ВСУ почти потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. Он также назвал смехотворными мысли о том, что страны Запада должны каким-то образом остановить продвижение российской армии.

Ранее в США заявили о позоре страны в украинском конфликте.