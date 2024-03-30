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В США заявили о позоре страны в украинском конфликте

Офицер Дэвис заявил, что высокомерие не дает США признать поражение на Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США позорятся в конфликте на Украине и не могут признать поражение из-за своего высокомерия. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, за ошибки США вынужден расплачиваться украинский народ. По его словам Вашингтон вынужден отказаться от принципов и признать проблемы на участках фронта.

«Я считаю аморальным продолжать побуждать их идти воевать, потому что пути к победе нет», — заявил Дэвис.

До этого бывший сотрудник конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что план стран Запада передать Украине шведские истребители JAS 39 Gripen не поможет остановить наступление российской армии.

Он отметил, что Украине уже передали советские самолеты МиГ, теперь готовится передача американских истребителей F-16, но они никак не повлияют на тяжелое положение ВСУ на поле боя.

Издание Fox News ранее сообщало, что США потратили на помощь Украине в конфликте не менее $113 млрд.

Ранее эксперт назвал ошибочной попытку США сломить Россию с помощью Украины.

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