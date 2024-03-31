Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов считает, что главе Украины Владимиру Зеленскому для прекращения конфликта необходимо для начала отвести войска. Об этом он заявил РИА Новости.

«Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — сказал Рогов.

По его словам, после этого переговоры должны сводиться к началу процесса капитуляции и «освобождения юго-восточных русских земель».

В будущем в других областях Украины, как он заявляет, было бы правильно провести референдумы, на которых будет решаться вопрос, в составе какого государства их жители хотят быть.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут начаться до того, как ВСУ удастся выйти на границы 1991 года.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.