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В США заподозрили иностранного противника в появлении «гаванского синдрома»

CBS: в США подозревают иностранного противника в появлении «гаванского синдрома»

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Jonathan Ernst/Reuters

Соединенные Штаты Америки допускают причастность иностранных противников к случаям возникновения у высокопоставленных чиновников из США «гаванского синдрома». Об этом сообщает телекомпания CBS со ссылкой на источники.

В материале вещателя утверждается, что высокопоставленный представитель Пентагона подвергся воздействию «гаванского синдрома» во время посещения саммита НАТО в Литве. При этом США, вероятно, нашли доказательства причастности «иностранного противника» к случаям недомогания американских должностных лиц в зарубежных командировках.

Данный факт идет вразрез с прошлогодним заключением разведсообщества США, которое опровергло версию участия иностранных государств в появлении «гаванского синдрома» у сотрудников американских ведомств (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом). Впервые подобные симптомы наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Пентагон профинансировал эксперименты, целью которых является воспроизведение у хорьков так называемого «гаванского синдрома»

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