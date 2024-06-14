В Госдуме заявили о подрыве доверия к доллару на мировой арене

США окончательно подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте после введения незаконных санкций в отношении финансовых институтов России. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По мнению парламентария, «доллар стал токсичным», а антироссийские санкции не дадут желаемого для Вашингтона эффекта.

Володин считает, что «дедолларизация мира» рано или поздно случится, это неизбежно. По его словам, страны начали понимать, что Соединенные Штаты используют доллар «как инструмент политического давления», однако от этой валюты уже отказывается как Россия, так и другие государства, нежелающие становиться заложниками американской политики, в том числе страны-члены БРИКС.

Председатель Госдумы добавил, что ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в долларах.

Ранее россиянам объяснили, как теперь будет формироваться курс доллара и евро.