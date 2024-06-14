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В Совфеде резко ответили Зеленскому на слова о порядочности Си Цзиньпина

Сенатор Джабаров резко ответил Зеленскому на слова о порядочности Си Цзиньпина

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не должен оценивать уровень порядочности Си Цзиньпина, поскольку в отличие от председателя КНР не выполняет данных обещаний своему народу и лидерам других государств. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы Украины о том, что если китайский лидер «порядочный человек», то сдержит данное ему слово не поставлять оружие ВС РФ.

«В отличие от товарища Си Цзиньпина, господин Зеленский редкий лжец и лицемер. Он вообще никогда не выполняет ранее данных обещаний. Ни своему народу, ни лидерам зарубежных стран», — написал Джабаров.

До этого Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет поставлять вооружения России, добавив, что если он «порядочный человек», то сдержит свое обещание.

«Тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Посмотрим. Посмотрим вместе с вами. Если он порядочный человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», — заявил украинский лидер.

Ранее посольство КНР отвергло заявления Байдена о помощи РФ в проведении спецоперации.

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