Брутян заговорила о хейте после нападок Муцениеце: «Никому не уязвить»

Актриса Зепюр Брутян опубликовала пост о достоинстве в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который фанаты знаменитости посчитали ее ответом на нападки Агаты Муцениеце.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни!» — написала артистка.

Она пожелала своим подписчикам быть сильными, чтобы никто не смог их «уязвить, подломить и поколебать». В комментариях интернет-пользователи начали дискутировать, поскольку некоторые фанаты встали на защиту Муцениеце.

«Достоинство — не бороться против бывшей жены своего мужа»; «По идее Зепюр должна быть солидарна с Агатой <...> Некрасиво (по-детски) здесь ведет себя только Павел»; «Странно. Зачем постоянно ей отвечать?» — написали под постом актрисы.

Недавно Муцениеце заявила, что ее бывший муж Павел Прилучный не может с достоинством принять свой проигрыш в суде. Она отметила, что ей от артиста ничего не надо, кроме «честных» алиментов на детей.

Агата Муцениеце растит двоих детей от Павла Прилучного: 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила от него мальчика Микаэля.

Ранее актриса Семенович призналась, что ее едва не изнасиловали бандиты в юности.