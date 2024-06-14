Суд в ближайшее время рассмотрит апелляцию России по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) в ближайшее время начнет обсуждение апелляции России на лишение золотых медалей командного турнира Олимпиады по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя пресс-службы организации, на данный момент комиссия CAS не делала никаких заявлений о том, как проходит рассмотрение дела.

«Суд приступит к обсуждению в ближайшее время», — заявили в CAS.

29 января 2024 года CAS признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Татьяна Тарасова назвала дату полноценного возвращения России на Олимпиаду.