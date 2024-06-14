В США начали расследование из-за самолета, совершившего «голландский шаг»

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8, направлявшийся из города Феникса в город Окленд, столкнулся с эффектом «голландского шага». Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

«Голландский шаг» представляет собой сложное колебание воздушного судна по курсу и по крену. Эти колебания часто сравнивают с движениями голландских конькобежцев, откуда и происходит название феномена.

Подобные инциденты считаются серьезным происшествием, так как не один раз приводили к трагедиям. В частности, в 1985 году из-за «голландского шага» в районе японской столицы разбился самолет Boeing 747. На его борту находились 524 человека, из которых в живых остались только четверо.

В случае с Boeing 737 Max 8, который произошел еще 25 мая, обошлось без пострадавших. Экипажу воздушного судна удалось взять управление под контроль и успешно приземлиться в городе Окленде. На борту самолета находился 181 человек, включая 175 пассажиров.

Позже воздушное судно отправили на проверку, в ходе которой было выявлено повреждение резервного блока управления питанием. В результате в США начали расследование в связи с данным инцидентом, при этом сам Boeing 737 Max 8 спустя две недели направили в ремонтную мастерскую в штате Вашингтон.

Ранее в российский самолет, направлявшийся из Антальи в Новосибирск, ударила молния.