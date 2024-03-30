Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Путин глубоко переживает трагедию в «Крокус Сити Холл»

Песков: глава государства глубоко переживает трагедию в «Крокус Сити Холле»

close
100%
Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин глубоко переживает трагедию в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сказал Песков.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

27 марта Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе». Руководители ведомств докладывали о ситуации до утра. Песков подчеркнул, что в такие моменты не до сна никому, особенно главе государства.

28 марта Песков объяснил отсутствие Путина на месте теракта в «Крокусе».

26 марта Песков высказался о словах Путина об «окне» на границе с Украиной.

Ранее Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами