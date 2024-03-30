В Кремле заявили, что Путин глубоко переживает трагедию в «Крокус Сити Холл»

Президент России Владимир Путин глубоко переживает трагедию в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно», — сказал Песков.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

27 марта Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в «Крокусе». Руководители ведомств докладывали о ситуации до утра. Песков подчеркнул, что в такие моменты не до сна никому, особенно главе государства.

28 марта Песков объяснил отсутствие Путина на месте теракта в «Крокусе».

26 марта Песков высказался о словах Путина об «окне» на границе с Украиной.

Ранее Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».