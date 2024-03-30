Зеленский уволил своего советника и друга

Сергей Шефир уволен с поста первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — указано в документе.

Шефир занимает должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами. Шефир — сооснователь студии «Квартал-95», основанной на базе команды КВН «95-й квартал». Вместе со своим братом Борисом Сергей Шефир писал тексты для «95-го квартала», а также участвовал в постановках других украинских команд.

Также Зеленский уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по Крыму.