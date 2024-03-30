Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский уволил своего советника и друга

Зеленский уволил Шефира с поста первого помощника президента Украины

close
100%
parlament.ua

Сергей Шефир уволен с поста первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Указ опубликован на официальном сайте украинского лидера.

«Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — указано в документе.

Шефир занимает должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами. Шефир — сооснователь студии «Квартал-95», основанной на базе команды КВН «95-й квартал». Вместе со своим братом Борисом Сергей Шефир писал тексты для «95-го квартала», а также участвовал в постановках других украинских команд.

Также Зеленский уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Ранее Зеленский пригрозил ударами по Крыму.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами