В Госдуме напомнили об угрозах Зеленского незадолго до теракта в «Крокусе»

За 10 дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях угрозы в адрес России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы напомнить и вряд ли считаю это совпадением, как Зеленский 12 марта – ровно за десять дней до теракта, в своем Telegram-канале опубликовал запись с угрозами в адрес России», — сказал Шеремет.

По словам Шеремета, высказывание Зеленского о том, что Украина нанесет российскому государству «ответные потери», которые россияне «почувствуют» он лично расценивает как угрозу или анонс предстоящего террористического акта.

Депутат выразил уверенность, что спецслужбы России установят всех организаторов и заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» и обнародуют информацию об этом.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

30 марта Зеленский пригрозил ударами ракет ATACMS по Крыму.

Ранее в Госдуме заявили, что кураторы теракта в «Крокусе» могут находиться в США.