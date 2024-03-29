Зеленский допустил переговоры с Путиным при выходе Украины на границы 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

По словам украинского лидера, президент России Владимир Путин будет готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины выйдут на границы 2022 года. Он добавил, что для такого результата нужны не только военные усилия Киева, но и «полная торговая блокада России с остальным миром».

«Победить — это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически»,— сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине не нужно будет деоккупировать все свои территории исключительно военным путем.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

В феврале этого года Зеленский сообщил, что Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров одобрил план Пекина по Украине.