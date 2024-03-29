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В МИД России прокомментировали удары Израиля по Сирии

Захарова: удары Израиля по Сирии могут привести к опасным последствиям

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

Она напомнила, что 28 и 29 марта авиация Израиля нанесла ракетно-бомбовые удары по территории Сирии.

«Такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы», — отметила она.

Она отметила, что Москва решительно осуждает данные действия Израиля, и подчеркнула, что они чреваты опасными последствиями.

24 марта сообщалось, что израильские истребители нарушили воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по окрестностям города Баальбек. 19 марта силы противовоздушной обороны сирийской армии уничтожили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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