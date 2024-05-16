Эксперт уличил Макрона в ядерном блефе

Президент Франции Эммануэль Макрон переоценивает возможности своей страны обеспечить силами ядерного сдерживания безопасность Европы. Об этом заявил в статье для Politico профессор права Оксфордского университета Деррик Вятт.

«Макрон ошибается, полагая, что ядерный зонтик Франции может защитить Европу… Мягко объясните это французскому президенту», — пишет он.

Как напоминает читателям автор, Макрон заявлял о необходимости противостоять угрозе, якобы «исходящей от ядерного оружия» РФ, в этой связи Европе нужна собственная ядерная защита. И на этом фронте, по словам французского лидера, Франция может сыграть жизненно важную роль.

По оценке эксперта, на сегодняшний день у Франции нет тактического ядерного оружия, которое могло бы обеспечить «ограниченный или постепенный ответ на использование такого оружия Россией».

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявлял, что Североатлантический альянс не планирует направлять свои вооруженные силы на Украину.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в военном и геополитическом плане Европа находится в опасности, которая вызвана конфликтом на Украине. Французский лидер напомнил, что одна из сторон конфликта «обладает ядерным оружием и ракетами, способными достигать европейской территории» и отметил, что «если русские зайдут далеко», Европе придется действовать, чтобы сдержать РФ.

Ранее в Польше признали наличие на Украине солдат НАТО.