Ученые придумали, как повысить содержание йода в коровьем молоке и мясе

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) повысили концентрацию йода в кормовых культурах для повышения продуктивности животноводства. Это позволит улучшить здоровье и продуктивность сельскохозяйственных животных в условиях северных регионов России, а также повысить содержание йода в мясе и молоке коров. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.

Сегодня значительные территории севера России с точки зрения животноводческой отрасли характеризуются относительно небольшим содержанием йода в почвах, которые в основном используются в качестве пастбищ. При этом йод имеет большое значение для животных и человека, дефицит у последних в частности может привести к тяжелым заболеваниям щитовидной железы, нарушениям в работе мозга и желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем.

«Мы разработали методику для повышения содержания йода в фуражных растениях, которые активно выращиваются на Северо-Западе России: овса, вики (горошка посевного) и клевера. В ходе экспериментов нам удалось в 5-9 раз для разных культур добиться увеличения концентрации йода», – рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник Отдела землепользования и растениеводства СПб ФИЦ РАН Полина Филиппова.

Сначала ученые выделили несколько участков для возделывания кормовых культур, и обрабатывали растения раствором йода различной концентрации. В составе раствора – вода и небольшая концентрация солей, содержащих йод (не более 16 г на 10 литров воды, расход рабочего раствора 300 л/га). Затем исследователи собрали урожай и оценили оптимальную концентрацию йода, а также продолжительность обработки культур. Выяснилось, что при правильно подобранном составе раствора обработка позволила повысить концентрацию йода в 5-9 раз по сравнению с контрольным вариантом. если кормить сельскохозяйственных животных этими растениями, показатели содержания йода увеличатся в их мясе и молоке.

«Наш подход легко могут использовать агропромышленные предприятия или фермеры на Северо-Западе и других районах страны с похожим климатом и почвами, он не требует сложного оборудования, зато позволяет значительно повысить продуктивность кормовых культур. Здесь главная задача – использовать раствор с нужной концентрацией йода, исходя из наших рекомендаций, поскольку избыток может быть токсичным для растений», – пояснила Филиппова.

Сейчас ученые СПб ФИЦ РАН работают над методикой повышения концентрации йода в однолетних травах. Кроме того, в будущем они планируют повысить содержание селена в яровом ячмене.

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