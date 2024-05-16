РФ и КНР выступили против использования прав человека для вмешательства во внутренние дела

Россия и Китай выступили против политизации правовой повестки и политики двойных стандартов. Об этом говорится в подписанном лидерами РФ и КНР совместном заявлении двух стран, которое опубликовали на сайте Кремля.

В документе говорится, что РФ и КНР совместно противодействуют политизации правозащитной повестки. Главы государств пришли к выводу, что необходимо бороться с использованием прав человека в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

До этого Россия и Китай заявили, что согласны в необходимости скорейшего прекращения конфликта на Украине, Пекин и Москва выступают против перехода боевых действий в неконтролируемую фазу.

Переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином прошли 16 мая в Пекине. Они продлились почти 2,5 часа.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава министерства иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол в Китае Игорь Моргулов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ранее Путин заявил, что почти 90% платежей с Китаем проходят в нацвалютах.