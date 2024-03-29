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Орбан назвал идеальный вариант для Украины

Орбан: идеальным вариантом для Украины станет роль буфера между Россией и НАТО

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Marton Monus/Reuters

Самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Российской Федерацией и блоком НАТО. Об этом в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает венгерское издание Mandiner.

По словам главы кабмина, необходимо учитывать географическое положение Украины. Он считает, что для этой страны, как непосредственного соседа России, «самым идеальным было бы стать буферной зоной и получить гарантии безопасности». По мнению премьера, если этого не случится, то украинцы могут потерять свою страну. Он полагает, что РФ никогда не согласится на членство Украины в НАТО.

Также Орбан отметил, что не видит угрозы «нападения» Российской Федерации на какую-либо страну Североатлантического альянса.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не пытается расширить свои границы путем захвата территории Украины, ее действия являются вынужденными.

По его словам, действия России на Украине являются «особым случаем» и вынужденным ответом «на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность».

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.

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