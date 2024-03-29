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Байден пригрозил России наказанием за арест Гершковича

Байден заявил, что РФ ответит за использование американцев как разменной монеты

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Россию ждет наказание из-за ареста журналиста Эвана Гершковича, который обвиняется в шпионаже. Такое обещание он дал в обращении по случаю годовщины задержания журналиста The Wall Street Journal.

«Мы продолжим осуждать и наказывать Россию за ужасающие попытки использовать американцев в качестве разменной монеты», — заявил Байден.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон продолжит противостоять всем, кто «пытается нападать на прессу или преследовать журналистов», которые являются столпами свободного общества.

Гершковича задержали силовики 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. Недавно Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня 2024 года.

Ранее Байден пообещал продолжать борьбу за обмен арестованных в России американцев.

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