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Байден пообещал продолжать борьбу за обмен арестованных в России американцев

Байден заявил, что будет и дальше добиваться освобождения Уилана и Гершковича

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Александр Земляниченко/AP Photo/РИА Новости

Соединенные Штаты будут продолжать добиваться освобождения американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, осужденных за шпионаж. Об этом заявил президент США Джо Байден во время ежегодного оглашения послания «О положении страны», передает ТАСС.

«Мы продолжим неустанно работать, чтобы вернуть домой Эвана и Пола, а также других американцев, несправедливо задержанных по всему миру», — заявил Байден.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил британской газете Financial Times, что ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Алексея Навального на офицера российских спецслужб Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненный срок в Германии.

В начале февраля Песков отказался уточнять ответ президента России Владимира Путина про возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича.

Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве.

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