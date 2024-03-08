Байден пообещал продолжать борьбу за обмен арестованных в России американцев

Соединенные Штаты будут продолжать добиваться освобождения американских граждан Пола Уилана и Эвана Гершковича, осужденных за шпионаж. Об этом заявил президент США Джо Байден во время ежегодного оглашения послания «О положении страны», передает ТАСС.

«Мы продолжим неустанно работать, чтобы вернуть домой Эвана и Пола, а также других американцев, несправедливо задержанных по всему миру», — заявил Байден.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил британской газете Financial Times, что ему ничего не известно о договоренности по поводу обмена Алексея Навального на офицера российских спецслужб Вадима Соколова (Красикова), который отбывает пожизненный срок в Германии.

В начале февраля Песков отказался уточнять ответ президента России Владимира Путина про возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича.

Ранее осужденный в России за шпионаж Уилан обвинил США в предательстве.