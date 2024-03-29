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Посольство Болгарии начнет принимать заявления от россиян на выдачу шенгенских виз

Посольство Болгарии в России в апреле начнет прием заявлений на выдачу шенгена

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Valentina Petrova/AP

Посольство Болгарии в России запустит прием заявлений на выдачу шенгенских виз россиянам со 2 апреля. Об этом сообщает пресс-центр консульской службы посольства республики в России.

«Прием заявлений на выдачу болгарских виз начнется во вторник, 2 апреля», — указывается в заявлении.

В диппредставительстве уточнили, что 1 апреля визовая система функционировать не будет.

По техническим причинам выданные до 31 марта текущего года кратковременные национальные визы образца С могут быть применены только лишь на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра.

Накануне в визовом центре Болгарии сообщили, что по распоряжению консульства визовые центры с 22 марта по 1 апреля приостанавливают выдачу краткосрочных виз типа С.

В августе 2022 года посольство Болгарии в Москве сообщило, что Болгария продолжает выдавать туристические визы гражданам России, однако сроки оказания услуг по техническим причинам увеличились.

Ранее в Болгарии заподозрили в шпионаже двоих граждан России.

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