Президент Болгарии призвал не допустить расширения украинского конфликта

Президент Болгарии Румен Радев призвал Запад не допустить расширения украинского конфликта, а также вовлечения в него стран Североатлантического альянса. Об этом он сообщил на конференции «20 лет Болгария в НАТО — потому что вместе мы сильнее», передает ТАСС.

«Мы должны помогать Украине, но не должны допустить опасной эскалации и вовлечения всех нас в конфликт», — подчеркнул он.

По его словам, вступление стран НАТО в украинский конфликт чревато глобальными боестолкновениями с непредсказуемыми последствиями для всего мирового сообщества.

Кроме того, Радев заявил, что у стран НАТО есть все возможности решать конфликты дипломатическим путем с помощью Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

В конце марта болгарская националистическая партия «Возрождения» представила законопроект о выходе страны из НАТО в месяц празднования двадцатилетия присоединения Софии к Североатлантическому альянсу.

Ранее в Болгарии рассказали об отправке бронетранспортеров на Украину.