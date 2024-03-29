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Президент Болгарии призвал не допустить расширения украинского конфликта

Президент Болгарии Радев: нужно не допустить расширения конфликта на Украине

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Stoyan Nenov/Reuters

Президент Болгарии Румен Радев призвал Запад не допустить расширения украинского конфликта, а также вовлечения в него стран Североатлантического альянса. Об этом он сообщил на конференции «20 лет Болгария в НАТО — потому что вместе мы сильнее», передает ТАСС.

«Мы должны помогать Украине, но не должны допустить опасной эскалации и вовлечения всех нас в конфликт», — подчеркнул он.
По его словам, вступление стран НАТО в украинский конфликт чревато глобальными боестолкновениями с непредсказуемыми последствиями для всего мирового сообщества.

Кроме того, Радев заявил, что у стран НАТО есть все возможности решать конфликты дипломатическим путем с помощью Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

В конце марта болгарская националистическая партия «Возрождения» представила законопроект о выходе страны из НАТО в месяц празднования двадцатилетия присоединения Софии к Североатлантическому альянсу.

Ранее в Болгарии рассказали об отправке бронетранспортеров на Украину.

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