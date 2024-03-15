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В Болгарии рассказали об отправке бронетранспортеров на Украину

Министр обороны Болгарии Тагаев сообщил об отправке 30 вагонов с БТР Украине

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Первые 30 вагонов с бронетранспортерами были отправлены из Софии в Киев, как сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагаев, согласно информации агентства Novinite.

Операция по транспортировке началась 29 января, и первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта. В этой операции приняли участие 240 военнослужащих. Общие расходы на транспортировку превысили 170 тысяч левов (приблизительно 95 тысяч долларов).

Ранее правительство Болгарии заявило о своей готовности передать Украине 100 списанных бронетранспортеров из арсеналов МВД. Эта техника была предоставлена Киеву безвозмездно по решению Национального собрания страны.

При этом Болгария снова начнет выдавать визы россиянам. С 1 апреля Болгария впервые будет выдавать россиянам шенгенские визы. Уточняется, что выданные до 31 марта долговременные визы типа D, которые позволяют пребывание на территории Болгарии более 90 дней, также позволят кратковременные поездки в другие страны Шенгена.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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