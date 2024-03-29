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Кулеба предрек окончание дружбы России и Индии

Министр Кулеба: дружба Индии и России основана на испаряющемся наследии СССР

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Tobias Hase/Global Look Press

Тесные связи Индии и России объясняются наследием СССР, которое не вечно и в будущем испарится, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает Financial Times.

«Сотрудничество между Индией и Россией во многом основано на советском наследии. Но это не то наследие, которое будет храниться веками; это наследие, которое испаряется», — сказал Кулеба, который находится в Индии с визитом.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, в Нью-Дели должны быть обеспокоены укреплением сотрудничества России и Китая, с которым у Индии есть пограничный конфликт.

Кулеба добавил, что экономика Индии получит дополнительный импульс развития при расширении торговых и технологических связей с Украиной.

Министр заверил, что после окончания вооруженного конфликта индийские компании смогут занять достойное место на украинском рынке и поучаствовать в восстановлении страны.

29 марта министр иностранных дел Индии рассказал подробности переговоров с Кулебой.

Ранее агентство Bloomberg писало, почему власти Индии сомневаются в успехе мирного саммита по Украине.

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