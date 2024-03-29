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В МИД России указали на отсутствие реакции Совета Европы на теракт в «Крокусе»

Захарова: РФ обратила внимание на отсутствие реакции руководства СЕ на теракт

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российская сторона обратила внимание на отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, подчеркнув, что главы СЕ в это время находились в Киеве и, возможно, опасались «расстроить принимающую сторону».

«На фоне проявленной международным сообществом солидарности обратили внимание на показательно циничное безразличие руководителей Совета Европы, в первую очередь генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич и министра иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер, которая председательствует в комитете министров Совета Европы, которые так и не высказали свою официальную позицию в связи с трагическими событиями 22 марта», — сказала она.

Дипломат отметила, что трагедия в Красногорске потрясла весь мир.

«Руководители государств и международных организаций, представители дипломатического корпуса, граждане многих стран осудили чудовищный террористический акт, выразили соболезнования и поддержку российскому народу», — добавила Захарова.

До этого представитель Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга вспомнил поговорку о продавцах навоза, говоря о чиновниках из России, которые не верят, что полную ответственность за теракт в «Крокусе» несет ИГИЛ (организация запрещена в России).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не отрицают возможность связи виновников теракта в «Крокус Сити Холле» с руководством Украины, но не могут давать каких-либо заявлений по этой теме, пока идет следствие.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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