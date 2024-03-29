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Слова Байдена в адрес руководства России назвали непристойными

Посол Антонов назвал непристойными заявления Байдена в адрес руководства России

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Leah Millis/Reuters

Заявления президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес российского руководства являются непристойными. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого передает ТАСС.

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — заявил Антонов, отметив, что российский президент Владимир Путин никогда не позволил себе подобные высказывания в адрес лидеров других государств.

27 марта Байден оскорбительно высказался в отношении Владимира Путина. Американский президент назвал российского лидера мясником.

22 февраля Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».

15 марта американский лидер утверждал, что президент РФ является бандитом, которому нужно противостоять.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина были вызваны угрозами безопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что большинство американцев назвали Байдена слабым главнокомандующим.

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