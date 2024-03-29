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В США оценили перспективы помощи Киеву после теракта в «Крокусе»

РИА Новости: пока не ясно, как повлияет теракт в «Крокусе» на помощь США Киеву

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Следственный комитет РФ/РИА Новости

В Соединенных Штатах могут пересмотреть перспективы помощи Киеву после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего источника в конгрессе.

Неназванный источник заявил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера палаты представителей Майка Джонсона в связи с вынесенным на голосование проектом бюджета, включающим выделение средств для Украины.

«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», — заявил источник.

Вечером 28 марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Россия проигнорировала предупреждение Соединенных Штатов о том, что на ее территории может произойти теракт.

Следствие сообщило о доказательствах связи подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» с Украиной.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» в помещение ворвались вооруженные люди и открыли стрельбу по зрителям. После этого прогремели взрывы, после чего возник пожар.

Ранее СК установил еще одного подозреваемого в спонсировании теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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