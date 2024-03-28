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В Польше предрекли Киеву скорое поражение из-за Зеленского

Генерал Скшипчак: Украина движется к поражению, и в этом виноват Зеленский

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В катастрофическом положении ВСУ виноват президент Украины Владимир Зеленский, при этом он продолжает требовать помощи от своих союзников. С подобным заявлением выступил бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак в интервью Fronda.

«Украинцы движутся к поражению, и это выбор Киева, а крики Зеленского: «дайте, дайте, дайте», — на мой взгляд, не обоснованы, потому что мы им даем, а они все это очень активно транжирят», — заявил генерал, отметив нежелание украинского лидера бороться с коррупцией в своем окружении.

По словам Скшипчака, разворовывание выделяемых Киеву средств привело украинскую армию к глубокому кризису, из-за чего солдатам не хватает не только вооружений, но и нормальной пищи.

28 марта вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев не может найти общий язык с Варшавой по вопросу разблокировки границы.

Ранее в Словакии заявили о готовности ограниченно помогать Украине.

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