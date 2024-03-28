Глава МИД Танзании в беседе с Лавровым осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава МИД Танзании Либерата Муламула в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым осудил террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

Министры провели 28 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие отношений между двумя странами и подтвердили взаимную готовность углублять российско-танзанийское сотрудничество в разных сферах.

«Глава танзанийского внешнеполитического ведомства решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», — отметили в МИД РФ.

Муламула выразил глубокие соболезнования по поводу трагедии и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям, которые потеряли в теракте родных. Также он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Захарова заявила, что только Украина не осудила теракт в «Крокусе», выступив, таким образом, против всего мира.