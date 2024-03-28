В Турции рассказали о работе над организацией визита Путина

Конкретики по срокам и месту визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не появилась. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации президента Турции.

«Пока нет, конкретики нет. Но наши лидеры продолжают контакты по всем направлениям сотрудничества, обсуждают совместные проекты», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что подготовка к визиту Путина в Турцию ведется по поручению главы республики Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующим ведомствам.

12 марта Эрдоган заявлял, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов в стране 31 марта.

В конце февраля этого года Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в Турцию.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.