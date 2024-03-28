Премьер Италии призвала Макрона «выбирать тона», говоря о солдатах на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке сухопутных войск на Украину. Об этом сообщает телеканал Rete4.

«Я не согласилась со словами Макрона, я ему об этом сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем», — заявила Мелони.

По ее словам, после последнего саммита глав стран Европейского союза (ЕС) в СМИ стали появляться сообщения, что якобы «Европу готовят к войне», поскольку «там был пассаж о том, что нужно сотрудничать в реагировании на кризис». Мелони подчеркнула, что речь шла о гражданской обороне.

«Пока я была в оппозиции, а затем в правительстве, я ни разу не использовала эти тона именно потому, что считаю, что на серьезные вещи надо реагировать серьезно», — прокомментировала она слова Макрона.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее французский политик заявил об изоляции Макрона на Западе из-за агрессии в адрес РФ.