Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон становится все более изолированным среди западных союзников из-за агрессивных высказываний в сторону России. На своей странице в соцсети Х он также назвал президента Франции «безумцем».

Филиппо также напомнил, что в США заявили о «раздражении» из-за атак ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России.

«Макрон остается все более одинок и смешон в его войне против России... Остановим безумца Макрона!» – написал Филиппо, подчеркнув, что «Зеленский находится в беде».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее стало известно, чем Франции грозит вступление в конфликт на Украине.