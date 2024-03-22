Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Французский политик заявил об изоляции Макрона на Западе из-за агрессии в адрес РФ

Политик Филиппо: Макрон изолирован на Западе из-за агрессии в адрес России

close
100%
Ludovic Marin/Pool via Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Эммануэль Макрон становится все более изолированным среди западных союзников из-за агрессивных высказываний в сторону России. На своей странице в соцсети Х он также назвал президента Франции «безумцем».

Филиппо также напомнил, что в США заявили о «раздражении» из-за атак ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры России.

«Макрон остается все более одинок и смешон в его войне против России... Остановим безумца Макрона!» – написал Филиппо, подчеркнув, что «Зеленский находится в беде».

До этого стало известно, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

В конце февраля Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи Киеву «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее стало известно, чем Франции грозит вступление в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами