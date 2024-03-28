Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили о проведении обысков в рамках дела «о шпионаже в пользу России»

Спецслужбы Польши провели обыски в рамках дела о «шпионаже в пользу РФ»

close
100%
Attila Husejnow/Global Look Press

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) провело несколько обысков в рамках расследования дела «о шпионаже в пользу России». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 27 марта сотрудники ABW провели несколько процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы и Тых в рамках расследования шпионской деятельности в пользу российского государства. В агентстве утверждают, что эта деятельность направлена против стран и органов Европейского союза.

В ходе обысков польские силовики при содействии ряда европейских служб изъяли €48,5 тысяч и $36 тысяч, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны.

«Были задокументированы действия, направленные на организацию в странах ЕС пророссийских инициатив и кампаний в СМИ», — говорится в сообщении ABW.

Там же говорится, что спецслужба собрала доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Ранее немецкого военного обвинили в шпионаже в пользу России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами