В Польше заявили о проведении обысков в рамках дела «о шпионаже в пользу России»

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) провело несколько обысков в рамках расследования дела «о шпионаже в пользу России». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 27 марта сотрудники ABW провели несколько процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы и Тых в рамках расследования шпионской деятельности в пользу российского государства. В агентстве утверждают, что эта деятельность направлена против стран и органов Европейского союза.

В ходе обысков польские силовики при содействии ряда европейских служб изъяли €48,5 тысяч и $36 тысяч, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны.

«Были задокументированы действия, направленные на организацию в странах ЕС пророссийских инициатив и кампаний в СМИ», — говорится в сообщении ABW.

Там же говорится, что спецслужба собрала доказательства против гражданина Польши, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Ранее немецкого военного обвинили в шпионаже в пользу России.