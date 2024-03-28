Азербайджан обвинил Францию в создании шпионской сети на своей территории

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция через представителей своей спецслужбы формирует шпионскую сеть на азербайджанской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Нагиева, вместо того чтобы поддержать мир на Южном Кавказе, Париж поставляет оружие и боеприпасы Армении, а также через представителей своей спецслужбы привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц, формирует шпионскую сеть, действует в ущерб национальной безопасности Азербайджана.

Глава СГБ также заявил, что спецслужбе удалось узнать о деятельности Франции, оперативно предпринять меры и шаги. Он также обвинил Париж в подстрекании Армении к очередной войне с соседним государством, в стремлении реализовать свой план по превращению южнокавказского региона «в поле боя».

В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что с 2020 года по настоящее время руководство Франции занимает «деструктивную и провокационную» позицию по отношению к азербайджанской республике и даже помогало Армении по вопросу Нагорного Карабаха.

В феврале этого года Алиев на встрече с немецкими предпринимателями заявил, что США и Франция должны принять новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе.

Ранее в Баку раскритиковали Макрона за слова об Армении и Азербайджане.